Tunisie : Washington salue de la formation du gouvernement, et souhaite le retour à l’ l’ordre constitutionnel.

Le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a félicité la Tunisie, pour la formation d’un nouveau gouvernement, dirigé par Najla Bouden Romdhane.

Le nouveau gouvernement qui comprend 10 femmes, et est un pas favorable franchi par la Tunisie, en vue d’aller de l’avant en matière de résolution des défis économiques, sanitaires et sociaux auxquels elle se heurte, a-t-il souligné, dans une déclaration relayée sur la page officielle de l’ambassade US.

Ned Price a dit que les Etats-Unis souhaitent qu’il y ait plus d’annonces de la part de la Tunisie, sur l’instauration d’un processus englobant tout le monde, en vue d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

