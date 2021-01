Tunisie : Youssef Zouaghi fait ses adieux Ã  la douane en des termes Ã©mouvants

Tunisie : Youssef Zouaghi fait ses adieux à la douane en des termes émouvants

Le nouveau ministre de la justice, Youssef Zouaghi, fait ses adieux à la famille douanière, hommes et femmes, en des termes émouvants.

Le nouveau titulaire du département de boulevard Bab Bnet, qui était à la tête de la douane tunisienne depuis 2018, dit « éprouver des sentiments où s’entremêlent bonheur, fierté et tristesse ».

Dans une longue lettre publiée ce mercredi 27 janvier sur la page officielle de la douane, Zouaghi appelle les membres et officiers de la douane, avec qui, il dit avoir partagé des moments de joie, et des épreuves, « à persévérer, et à rester unis et soudés, en étant confiants en des lendemains meilleurs ».

« La préservation des acquis réalisés, et des chiffres record enregistrés, dans une conjoncture nationale difficile, compliquée par la pandémie du Coronavirus, est un dépôt entre vos mains et une responsabilité supplémentaire qui vous incombe », écrit-il, formulant le vœu que « ces acquis soient un moyen pour son successeur d’aller de l’avant et de réaliser d’autres réussites ».

Le nouveau ministre de la Justice avait obtenu hier la confiance de l’Assemblée à une majorité confortable, de 140 voix favorables.

Gnetnews