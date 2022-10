Tunisie : Zahi et Taboubi s’entendent sur l’élaboration de conventions à même « de garantir un partage des charges »

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, s’est entretenu hier, lundi 03 octobre au siège du ministère, avec le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

La rencontre a porté sur la réactivation du Conseil national de dialogue social, qui regroupe le gouvernement et les partenaires sociaux (UGTT et UTICA).

Ce conseil constitue un espace formel pour mener des négociations sociales dans un cadre participatif, et examiner tous les dossiers inhérents à l’emploi, à la sécurité sociale, à la formation professionnelle, et tous les dossiers économiques et sociaux, rapporte le ministère des Affaires sociales dans un communiqué.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de poursuivre l’élaboration des conventions, s’agissant de certains dossiers portant sur les échéances sociales, ce qui garantit le partage des charges en vue de consacrer la justice sociale, et surmonter les difficultés économiques et sociales, ajoute en substance la même source.

Le gouvernement et l’UGTT avaient signé, récemment, un accord portant sur les majorations salariales dans la fonction publique et le secteur public.

Gnetnews