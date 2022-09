Les Tunisiens qui ne savent ni lire, ni écrire, un accroissement « choquant et sans précédent », selon Zahi

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a affirmé ce jeudi 01er septembre « la nécessité de mettre en œuvre une stratégie nationale en vue de lutter contre l’analphabétisme, et l’abandon scolaire précoce ».

Lors d’une visite au centre national d’enseignement des adultes, le ministre a plaidé pour « une nouvelle vision en matière d’enseignement des adultes, et d’alphabétisation pour faire face au développement choquant et sans précédent du taux d’analphabétisme dans le pays, et lutter contre l’abandon scolaire précoce croissant », signalant que « la mise en place d’une nouvelle stratégie en la matière relève d’une responsabilité commune pour faire réussir le modèle de développement ». « Nul développement socio-économique n’est possible, sans s’armer d’enseignement et de connaissance et lutter contre les fléaux de l’analphabétisme et de l’ignorance », a-t-il indiqué.

Cette visite était une occasion « de prendre connaissance de la marche du travail de ce centre au double niveau central et régional, d’examiner les différents dossiers et revendications des employés de ce secteur, et de suivre les préparatifs de la célébration de la journée mondiale de l’alphabétisation, qui aura lieu le 08 septembre à l’université de Tunis de l’enseignement à vie, à la bourse du travail de Tunis », rapporte un communiqué du ministère des Affaires sociales.

Le Directeur Général du Centre, Ali Felhi, a tenu le ministre des Affaires sociales au courant, « des nouveautés du plan d’action d’avenir fondé sur une nouvelle vision, élaboré de commun accord entre les deux parties, en vue de trouver des solutions efficaces à même de faire face, sérieusement, à l’analphabétisme ».

Les discussions ont, par ailleurs, tourné autour des mécanismes permettant à la jeunesse de rejoindre le marché de l’emploi à travers la formation et l’habilitation professionnelle, en obtenant des diplômés homologués du ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi.

Felhi a, également, présenté les derniers préparatifs de la nouvelle année scolaire 2022/ 2023, pour les apprenants du centre et l’ensemble de ses représentations régionales.

