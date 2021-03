UGTT: Ahmed Messaoudi suspendu de toute activité syndicale

Ghassen Ksibi, responsable de la communication au sein de l’UGTT a annoncé la suspension de Ahmed Messaoudi de toute activité syndicale.

Le secrétaire général des fonctionnaires travaillant à l’Assemblée des Représentants du Peuple, devra faire face à l’Instance national du règlement intérieur de l’UGTT.

Cette décision fait suite à un rapport préparé par la centrale syndicale à l’encontre de Messaoudi après que ce dernier se soit introduit, ce mardi 23 mars, à l’intérieur de la salle plénière de l’ARP, menaçant certains députés et semant le désordre.

Dans un précédent post publié sur les réseaux sociaux, Ghassen Ksibi avait qualifié les agissements de Ahmed Messoudi « honteux ».

De son côté, le Secrétaire général adjoint de l’UGTT, Moneem Amira déclaré à l’agence TAP, ce mercredi, que « Messaoudi s’était ingéré dans des affaires qui ne concernaient pas l’UGTT en tant qu’organisation neutre et apolitique, et violé ainsi les fondements de son règlement interne et de son statut ». Avant d’ajouter qu’il s’agit là d’une « faute grave ».

Gnetnews