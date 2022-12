UGTT, ONAT, FTDJ, SNJT et LTDH appellent au retrait du dÃ©cret 54

UGTT, ONAT, FTDJ, SNJT et LTDH appellent au retrait du décret 54

L’UGTT, l’Ordre des avocats, la Fédération tunisienne des directeurs de journaux (FTDJ), le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH), ont appelé à travers un communiqué conjoint rendu public ce jeudi 8 décembre, au retrait du décret 54, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication.

Ils considèrent qu’il est contraire aux objectifs de la révolution, ajoutant que ce décret représentait une menace contre toute personne exprimant une opinion contraire au pouvoir.

Ainsi, toutes ces organisations ont annoncé le lancement d’une campagne nationale et ont appelé les journalistes, les patrons des médias et la société civile et politique à faire face à ce qu’ils considèrent comme étant une tentative de porter atteinte à la liberté d’expression et des médias.

Par ailleurs, un appel a également été lancé aux les magistrats afin de former une barrière capable de se dresser contre toute atteinte aux libertés fondamentales et individuelles, dans la mesure où ils sont les garants des droits, des libertés et de la justice.

Les signataires ont également rappelé que la condamnation des journalistes et des professionnels du métier ne pouvait se faire qu’en vertu des dispositions des décrets 115 et 116.

Gnetnews