UGTT : Taboubi réaffirme l’indépendance du syndicat et alerte sur la crise sociale

Lors d’une journée de protestation tenue ce jeudi 21 août 2025 au siège central de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le secrétaire général Noureddine Taboubi a réitéré la volonté de l’organisation syndicale de préserver son indépendance et de rejeter toute forme d’ingérence étrangère.

Évoquant l’attaque contre le siège de l’UGTT survenue le 7 août dernier, Taboubi a qualifié cet acte de « grave et dangereux », appelant à ce que justice soit faite et que les responsables soient poursuivis.

Le dirigeant syndical a dressé un tableau sombre de la conjoncture sociale, marquée par la hausse continue des prix, l’érosion du pouvoir d’achat et une tension grandissante qui, selon lui, place la Tunisie « au bord de l’explosion ».

Il a également défendu le droit à la négociation collective dans les secteurs public et privé, tout en dénonçant les campagnes de « diabolisation et de marginalisation » visant l’organisation.

« Défendre la forteresse de Hached, c’est défendre un bastion de la Tunisie », a-t-il conclu, rappelant le rôle central de l’UGTT dans la vie nationale.

Gnetnews