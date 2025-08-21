UGTT : Taboubi réaffirme l’indépendance du syndicat et alerte sur la crise sociale

21-08-2025

 

Lors d’une journée de protestation tenue ce jeudi 21 août 2025 au siège central de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le secrétaire général Noureddine Taboubi a réitéré la volonté de l’organisation syndicale de préserver son indépendance et de rejeter toute forme d’ingérence étrangère.

Évoquant l’attaque contre le siège de l’UGTT survenue le 7 août dernier, Taboubi a qualifié cet acte de « grave et dangereux », appelant à ce que justice soit faite et que les responsables soient poursuivis.

Le dirigeant syndical a dressé un tableau sombre de la conjoncture sociale, marquée par la hausse continue des prix, l’érosion du pouvoir d’achat et une tension grandissante qui, selon lui, place la Tunisie « au bord de l’explosion ».

Il a également défendu le droit à la négociation collective dans les secteurs public et privé, tout en dénonçant les campagnes de « diabolisation et de marginalisation » visant l’organisation.

« Défendre la forteresse de Hached, c’est défendre un bastion de la Tunisie », a-t-il conclu, rappelant le rôle central de l’UGTT dans la vie nationale.

Gnetnews

Fil d'actualités

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’Espérance contre la JS

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’ES Sahel contre l&rsquo

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’

21-08-2025

UGTT : Taboubi réaffirme l’indépendance du syndicat et alerte su

21-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’Espérance contre la JSK

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’ES Sahel contre l’USBG

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’AS Soliman

21-08-2025

UGTT : Taboubi réaffirme l’indépendance du syndicat et alerte sur la crise s

21-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025