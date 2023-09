Un an après la TICAD 8 : Projets et réalisations de coopération entre le Japon et la Tunisie

Un an après la tenue de la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) les 27 et 28 août 2022 en Tunisie, Ueno Shuhei, ancien Représentant Résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en Tunisie, a fait savoir que plusieurs projets ont été réalisés et d’autres sont en cours de réalisation.

Lors d’une conférence de presse à Tunis pour présenter le bilan de la TICAD 8 en Afrique et en Tunisie, un an après, Shuhei a mentionné qu’un prêt de 233 millions de dinars pour la protection sociale a été décaissé pour la Tunisie en juillet 2023.

De plus, un accord de coopération technique est entré en vigueur en janvier 2023 pour la mise en œuvre de cinq projets actuellement en préparation dans les secteurs des eaux, de l’industrie, des ponts, de l’électricité et des transports.

L’un de ces projets, nommé « projet de technologie de prévention des fuites », devrait débuter en 2024 à Sfax, a précisé Shuhei. Il a également souligné que la TICAD 8 a marqué le début d’une coopération conjointe entre le Japon et la Tunisie pour l’Afrique, et que deux formations sur la gestion des déchets et des équipements médicaux pour plus de dix pays africains ont débuté en 2023.

En ce qui concerne la coopération triangulaire, la Tunisie a commencé la formation « KAIZEN » pour la Libye. « KAIZEN » est une méthode japonaise visant à améliorer la productivité, et la JICA l’a transmise à la Tunisie depuis plusieurs années, formant des centaines de formateurs tunisiens à cette méthode, a rappelé Shuhei.

Concernant l’économie bleue, douze personnes ont suivi une formation au Japon, et deux navires de surveillance fabriqués au Japon arriveront très bientôt en Tunisie pour aider à lutter contre la pêche illicite.

Par ailleurs, l’autoroute du Sud, faisant partie du corridor économique africain, a été achevée en janvier 2023, et le projet de contrôle des inondations de Tunis a été achevé en décembre 2022, a indiqué Shuhei.

Il a souligné que le prêt d’appui budgétaire et l’étude pour le barrage de Sidi Salem sont en cours de préparation. De plus, un accord de don a été conclu en septembre 2023 pour l’étude d’une station d’épuration des eaux usées à Gabès.

Shuhei a affirmé que la JICA continuerait à coopérer au développement de la Tunisie et à contribuer au renforcement des relations entre le Japon et la Tunisie.

Concernant les réalisations en Afrique, Shuhei a rappelé qu’à la TICAD 8, la JICA avait annoncé un financement allant jusqu’à 5 milliards de dollars pour l’aide au secteur privé via l’initiative de l’assistance renforcée au secteur privé avec la Banque africaine de développement (BAD).

En un an, un accord de prêt d’environ 2,2 milliards de dollars a été signé avec la Côte d’Ivoire, le Botswana, la Tanzanie et la BAD.

Wissal Ayadi