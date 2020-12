Un appel d’offres pour sauver le stade d’El Menzah

La Ministère de la Jeunesse et des Sports a indiqué qu’il va faire un appel d’offres en mars 2021 pour effectuer les travaux nécessaires au sauvetage du stade olympique d’El Menzah. Les travaux devraient être entamés vers le mois de juin 2021.

Des milliers de personnes actives sur les réseaux sociaux ont entamé, depuis plusieurs mois, des campagnes pour réclamer le sauvetage de ce monument du sport, et particulièrement du football tunisien. Le dernier match disputé à El Menzah entre le Club Africain et l’AS Rejiche et les photos désolantes partagées en masse auraient accéléré les choses au MJS.

Le stade d’El Menzah été construit inauguré en 1967 à l’occasion des Jeux Méditerranéens et rénové pour la CAN 1994.

GnetNews