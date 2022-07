Un club saoudien fait une offre record pour Cristiano Ronaldo

L’attaquant portugais de Manchester United n’a plus envie de porter le maillot des Red Devils et il l’a fait savoir aux dirigeants du club. Après avoir offert ses services à d’autres équipes et encaissé le refus, il vient de recevoir une offre record de la part d’un club saoudien. Selon des médias espagnols et portugais, Manchester United pourrait toucher 30 millions d’euros pour libérer le joueur.

Ce dernier recevrait un salaire record de 250 millions d’euros sur deux saisons alors que son agent percevra 20 millions d’euros.

GnetNews