Tunisie : Un accord avec l’OMS pour fabriquer le vaccin anti-Covid en local, et 600 mille doses attendus via Covax

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, s’est entretenu ce mercredi 09 Juin avec le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au siège de l’OMS à Genève, en présence du président de la commission nationale de vaccination, Hechmi Louzir, et de la porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya.

Méchichi a appelé « à accélérer la cadence de la livraison des vaccins à la Tunisie, du fait de l’importance du vaccin dans la relance de l’économie ».

Le DG de l’OMS a salué « l’important travail accompli par la Tunisie en matière de lutte contre la pandémie du Covid-19, et assuré le pays du soutien de l’OMS pour se procurer le vaccin, dans les délais les plus proches ».

Dans une déclaration médiatique à l’issue de la rencontre, Méchichi a qualifié la rencontre avec le DG de l’OMS de « fructueuse et positive ». « Ça été une occasion pour présenter un exposé sur la situation sanitaire en Tunisie, affirmer la nécessité d’accélérer la mise à disposition du vaccin, et d’instaurer plus d’égalité, au nom du principe de solidarité entre les pays, face à la pandémie du Covid-19″.

« La Tunisie n’est plus en capacité d’attendre les mois d’octobre et de novembre pour obtenir davantage de doses de vaccins, » a déclaré Méchichi, exprimant son intention « d’œuvrer à ramener les vaccins en Juin ou Juillet au plus tard, avec l’obtention de contingents supplémentaires en provenance de pays, ayant un excédent en la matière (Etats-Unis, pays de l’Union européenne, Australie, etc.) ».

Tedros Adhanom Ghebreyesus a promis d’augmenter les doses de vaccins demandées par la Tunisie, et de répondre aux demandes du gouvernement tunisien avant les mois de novembre et décembre prochains, à travers l’envoi de près de 100 mille doses en juin ou juillet ; 250 mille en septembre, et 250 mille doses à la fin de l’année 2021.

Le DG de l’OMS a encore annoncé que l’organisation œuvre à permettre à la Tunisie de fabriquer le vaccin localement, via un accord de coopération sur le long terme.

Gnetnews