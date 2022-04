Un diner ramadanesque, à l’honneur des chefs de missions diplomatiques pour la promotion du tourisme tunisien

La fédération tunisienne des restaurants touristiques organise un diner ramadanesque sous le signe « la diplomatie touristique au service de l’économie nationale », et ce le 24 février à l’hôtel de ville de Tunis, à la Kasbah.

Cet événement est organisé sous l’égide, et en présence de la cheffe du gouvernement, et l’appui du ministère du Tourisme, en collaboration avec la municipalité de Tunis, précise la fédération dans un communiqué.

Les chefs de missions diplomatiques des pays frères et amis, accrédités en Tunisie, seront conviés, et briefés sur les attributs du secteur touristique, et ses dimensions culturelles, humaines et économiques, c’est aussi une occasion, de valoriser et de faire connaitre la richesse du patrimoine culinaire, souligne la fédération.

Cette action vise à appuyer les efforts de l’Etat en matière de promotion du tourisme tunisien, qui est l’un des principaux piliers de l’économie nationale touchée par les répercussions de la crise sanitaire mondiale, ajoute-t-elle.

Un concert musical, et une exposition de l’artisanat et des produits agricoles, organisée par l’office national de l’artisanat et les directions régionales de l’agriculture biologique relevant de l’agence de promotion des investissements agricoles (APIA), ponctueront ce diner.

Gnetnews