Un ex d’Al Ahly demande l’extradition de Sassi : « Pour garder l’honneur des égyptiens »

Lors du match qui a opposé le Zamalek à Al Masry, le milieu international tunisien, Ferjani Sassi a été expulsé après avoir tenté d’agresser l’arbitre. Mortada Mansour a déclaré que le joueur écopera d’une amende « historique » et pourrait même être suspendu pendant huit matchs.

Mais, l’ex gardien d’Al Ahly, Issam Abdelmônem est allé encore plus loin : « Les matchs de suspension ou l’amende ne suffisent pas. Je demande l’extradition de Sassi pour garder l’honneur des égyptiens ».

Le joueur a ainsi répliqué via son compte Instagram : « Je ne refuse pas la critique constructive. Mais je suis triste d’entendre de tels propos après la période que j’ai passée en Egypte. J’ai toutefois beaucoup de supporters qui m’aiment et une administration capable de me défendre ».

GnetNews