Un ex Sang et or Ã  l’ES Hammam Sousse

Un ex Sang et or à l’ES Hammam Sousse

L’Espoir Sportif de Hammam Sousse a annoncé, ce lundi, le recrutement de l’ex joueur de l’ES Tunis, Houssine Rabiaa. Le joueur a signé un contrat d’une saison renouvelable avec sa nouvelle équipe. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers à partir de ce mercredi.

Rabiaa a eu une expérience très riche avec les Sang et or entre 2013 et 2021. Il a remporté cinq championnats de Tunisie. Deux ligues des champions d’Afrique. La Coupe arabe des clubs champions et la Coupe de Tunis en 2016.

GnetNews