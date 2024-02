Un membre du Bundestag à l’Assemblée, l’Allemagne est disposée à coopérer avec la Tunisie dans la lutte contre la migration irrégulière et la fuite des cerveaux

La recherche des moyens de coopération dans différents domaines, notamment, en matière de lutte contre la migration irrégulière, a été au centre d’une réunion du président de la commission de digitalisation au Bundestag allemand, Tobias Bacherle, et la délégation l’accompagnant, avec le vice-président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration, Ezzeddine Tayyeb, le rapporteur de la commission des droits et libertés, Mohamed Ali, le rapporteur de la commission des relations extérieures, Tarek Rebaï, et la députée Rym Seghaïer.

Tobias Bacherle a affirmé que l’Allemagne est disposée à intensifier la coopération pour lutter contre le fléau de migration irrégulière, soit dans le cadre de la convention signée entre l’Union européenne et la Tunisie, où à travers le soutien des efforts de la Tunisie en termes de développement, en vue de lutter contre ce fléau, et de réduire la fuite des cerveaux, et des compétences, ayant connu une augmentation, les dernières années.

L’hôte allemand s’est expliqué au sujet des mécanismes d’action de l’assemblée, notamment, dans le cadre du nouveau processus politique, s’interrogeant sur le projet d’amendement du décret-loi 88 portant organisation des associations, et son impact sur la marche de travail et la situation de certaines institutions et associations allemandes, implantées en Tunisie.

Gnetnews