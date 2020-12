Un premier vol direct ce mardi entre le Maroc et Israël

Le premier vol aérien direct entre Tel-Aviv et Rabat, après la normalisation entre les deux pays, décolle ce mardi, et à son bord une délégation américaine, conduite par le conseiller de Trump, Jared Kushner, et une délégation israélienne, rapporte le site de RT.

Dans une déclaration avant le décollage, Kushner a indiqué que le Maroc et Israël souhaitent renforcer le rapprochement entre eux, signalant que le président Donald Trump a œuvré à instaurer une politique différente au Moyen-Orient.

Pour sa part, l’ambassadeur américain en Israël, David Feldman, a indiqué que « ce qui se passe actuellement est un grand changement politique dans la région du Moyen-Orient ».

Il est attendu que l’instauration des relations entre le Maroc et Israël soit suivie par la signature de nombreuses conventions, comme le prévoit le programme de la visite à Rabat.

Selon le cabinet royal, ces conventions concernent les facilitations des vols aériens directs entre les deux pays, et le développement des relations dans les domaines économique et technologique.

