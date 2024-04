Une nouvel ambassadeur de Bahreïn en Tunisie

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu hier, mercredi 03 avril 2024 AbdelAziz Mohammed Aid qui lui a remis une copie de ses Lettres de Créance en tant que nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Royaume de Bahreïn en Tunisie.

Le ministre a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur, lui exprimant ses vœux de plein succès dans l’accomplissement de ses fonctions et soulignant la disponibilité du ministère à fournir toutes les conditions appropriées pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions dans les meilleures conditions.

Cette rencontre a été une occasion de souligner le niveau distingué des relations bilatérales et les moyens de les développer dans divers domaines, ainsi que la ferme détermination commune des dirigeants des deux pays de renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération et de les hisser au niveau des aspirations des deux pays et peuples frères, rapporte le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.