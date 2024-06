Une nouvelle stratégie nationale pour la jeunesse : Construire un nouveau contrat social avec les jeunes

Lors du lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035, supervisé par le Chef du gouvernement Ahmed Hachani au Palais du Gouvernement à la Kasbah, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kamal Deghiche, a affirmé dans son discours prononcé ce mardi 11 juin 2024 que cette stratégie nationale permettra de construire un nouveau contrat social avec les jeunes, restaurer leur confiance en eux-mêmes et en leurs institutions. Il a souligné que cette stratégie permettra également de passer de l’approche sectorielle des questions de jeunesse à une approche globale intégrée, basée sur la coordination et l’intégration entre les différents secteurs, ministères, organisations de la société civile et tous les partenaires.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a mis en avant que cette stratégie est 100% tunisienne, élaborée par les compétences et l’expertise de l’administration tunisienne en matière de conception, de suivi et de formulation. « Elle a été réalisée en coordination entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, la présidence du gouvernement et la participation de tous les ministères dans son processus d’achèvement », lit-on dans un communiqué du ministère.

Il a ajouté que cette stratégie vise à renforcer les chances d’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, à consolider les liens entre eux et leur environnement social, et à leur offrir des opportunités de démontrer leurs capacités, leur engagement et leur participation à la vie publique. De plus, elle vise à promouvoir l’égalité des chances entre les différentes catégories de jeunes, en ciblant les plus vulnérables et en réduisant les disparités sociales entre eux.

Cette stratégie repose sur une vision prospective et une approche intégrée et globale, et elle constitue également la traduction de la volonté de l’État tunisien de réaliser une avancée qualitative et quantitative dans les politiques, les plans et les programmes destinés aux jeunes, en partenariat avec divers acteurs. Il a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les différents acteurs et parties prenantes dans les questions de jeunesse et de développer un partenariat efficace entre les structures gouvernementales, privées et les organisations de la société civile.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a mentionné l’initiative du ministère de mettre en place un conseil consultatif de la jeunesse au sein de son cabinet, composé de jeunes compétences dans des domaines de haute précision, pour aider à formuler et à développer des politiques et des programmes jeunesse. Il a également annoncé la généralisation de cette expérience à tous les ministères conformément aux recommandations du Conseil ministériel du 7 mai 2024 lors de l’examen de la stratégie nationale pour la jeunesse.

La cérémonie officielle de lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse à l’horizon 2035 a été également marquée par la présence du chef de cabinet du ministère, M. Chokri Ben Hassine, le directeur général de la jeunesse, M. Anouar Yahi, le directeur général de l’Observatoire national de la jeunesse, M. Fouad El Aouni, le directeur du bureau de la coopération internationale et des relations extérieures, M. Farouk El Mouddab, ainsi que plusieurs ambassadeurs et représentants d’organisations internationales.

