Une responsable d’association en garde à vue pour soupçons de crimes financiers

Le Parquet du Pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre les crimes financiers complexes de la Garde nationale à El Aouina a pris la décision de placer en garde à vue une responsable d’une association engagée dans les affaires des réfugiés et la lutte contre le racisme, sur des suspicions de crimes financiers.

Cette mesure intervient après que le Parquet du Tribunal de première instance de Tunis ait initié une enquête visant plusieurs associations et organisations travaillant dans le domaine des réfugiés et des étrangers, pour des soupçons de blanchiment d’argent et de corruption financière.

L’enquête a été confiée à la brigade centrale de la Garde nationale d’El Aouina et à la direction de la police judiciaire d’El Gorjani.

