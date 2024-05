Une responsable de l’association « Tunis Terre d’Asile » placée en garde à vue pour soupçons de blanchiment d’argent

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a pris une mesure ce mercredi, en ordonnant aux agents de la deuxième unité centrale de recherche sur les crimes financiers de la Garde nationale d’El Aouina de placer en garde à vue, pour une période de cinq jours renouvelable, une responsable de l’association « Tunis Terre d’Asile ».

D’après les informations disponibles, cette décision de maintenir la responsable en garde à vue fait suite à des soupçons de blanchiment d’argent au travers d’une organisation exploitant les opportunités offertes par les activités sociales, associatives et professionnelles.

Il est à noter que le parquet du tribunal de première instance de Tunis avait antérieurement autorisé les agents de la brigade centrale de la Garde nationale à El Aouina et de la police judiciaire à El Khadra à ouvrir plusieurs enquêtes concernant un certain nombre d’associations et d’organisations œuvrant dans le domaine des affaires liées aux réfugiés et aux populations subsahariennes.

Gnetnews