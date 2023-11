Une stratégie nationale en cours d’élaboration pour préserver la famille tunisienne de la décomposition (ministre)

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a déclaré que son ministère est en train de travailler sur l’élaboration d’une stratégie nationale sur la famille à l’horizon de 2030, évoquant une série d’indicateurs alarmants, et de grands défis posés à l’institution du mariage, dont il faudrait comprendre les causes et les traiter pour protéger la famille de la décomposition.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une journée d’études intitulée, l’institution du mariage en Tunisie : moyens de soutien et de protection », organisée ce jeudi, elle a indiqué que le ministère a mis en place en 2019 une stratégie nationale pour promouvoir la famille, mais les mutations et les changements apparus dans la société tunisienne, ont imposé la réflexion d’œuvrer à l’actualiser, de manière à régler les problèmes entourant l’institution du mariage.

Elle a indiqué que 14 706 jugements de divorce ont été prononcés au cours de l’année judiciaire 2021 – 2022, contre 12 598 au cours de l’année 2020 – 2021, s’appuyant sur les chiffres présentés, à la même occasion, par la représentante du ministère de la Justice.

La ministre a, par ailleurs, indiqué que les bureaux de la protection de l’enfance ont enregistré plus de 20 mille signalisations liées à des situations de l’enfance menacée entre janvier et octobre 2023, outre plus de 12 mille signalisations de violence contre la femme, via la ligne verte 1899.

L’ensemble de ces indicateurs alarmants révèlent la profondeur des défis posés à l’institution du mariage, ce qui requiert de faire la lumière dessus pour en comprendre les causes et parvenir aux solutions requises, a-t-elle indiqué, signalant que cette journée d’études sera suivie par d’autres pour ouvrir le débat autour des problèmes auxquels se heurtent la famille.

Elle a appelé à la nécessité de commencer à traiter les problèmes entourant l’institution du mariage, étant donné que le mariage réussi et stable, fondé sur le respect mutuel, la coopération et le partenariat est garant d’une famille équilibrée et stable et une société soudée.

