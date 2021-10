US Monastir : Bechir Ben Said prolonge

L’Union Sportive Monastirienne a annoncé, ce jeudi sur sa page officielle, la prolongation d’un an du contrat du gardien de but, Bechir Ben Said. Agé de 26 ans, ce dernier évolue à l’USMO depuis 2018. Depuis son arrivée, il a remporté une coupe et une supercoupe de Tunisie.

GnetNews