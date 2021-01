US Monastir : La promesse de Jarda aux supporters

Le coach de l’Union Sportive de Monastir, Lassaâd Jarda a parlé aux médias égyptiens du match qui opposera son équipe, ce mercredi à Ahly Tripoli dans le cadre de la manche retour du deuxième tour préliminaire de la coupe de la CAF.

Le technicien a affirmé que le score du match aller (2/0) est rassurant, mais qu’il ne faut absolument avoir aucun relâchement contre un adversaire « très technique ». Jarda a ensuite fait sa promesse au public de l’USMo : « Nous sommes là parce que nous le méritons et nous allons prouver à tout le monde que nos résultats sur le plan local ne reflètent pas notre vrai niveau. Nous allons nous qualifier et ensuite retrouver la concentration pour la Ligue 1 et remonter la pente ».

GnetNews