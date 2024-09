UTICA: Samir Majoul prend la présidence de l’Union des Chambres Arabes

Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a été élu président de l’Union des Chambres arabes, succédant à Abdallah Nas, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bahreïn. La passation de pouvoir a eu lieu lors de la 135e session du Conseil de l’Union des Chambres arabes, qui s’est tenue le dimanche 29 septembre 2024 à Doha, sous le patronage du ministre qatari du Commerce et de l’Industrie, Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani, en présence de plusieurs présidents de chambres et de représentants des chambres des pays arabes.

Dans son discours, Majoul a exprimé sa fierté de présider cette réunion pour la première fois en tant que président de l’Union des Chambres arabes, tout en saluant le travail accompli par Abdallah Nas au cours des deux dernières années. Ce dernier a réussi à élargir la présence de l’Union sur la scène arabe et internationale, marquant une avancée significative dans son fonctionnement pour répondre aux évolutions économiques.

Majoul a également remercié le Dr. Khaled Mohamed Hanafi, secrétaire général de l’Union, pour ses efforts visant à renforcer l’Union. Il a présenté un aperçu des contributions de l’Union tunisienne dans l’histoire de la Tunisie, soulignant son rôle dans la construction de l’État moderne et le soutien à l’économie nationale, qui a conduit à l’attribution du Prix Nobel de la paix aux organisations nationales.

Samir Majoul a déclaré qu’il s’engagerait à mettre à profit l’expérience de son organisation pour le bénéfice de l’Union des Chambres arabes, en veillant à ce que la présidence tunisienne soit bénéfique et productive pour la coopération économique arabe et le secteur privé, tant au niveau arabe qu’international.

Il a exprimé son souhait que cette session marque une étape supplémentaire dans le développement et la croissance de l’économie arabe.

Pour sa part, Abdallah Nas a exprimé sa satisfaction de transmettre la présidence à Majoul, convaincu que son expertise et ses compétences guideront l’Union vers de nouveaux horizons de développement.

