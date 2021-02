Vaccin contre le Coronavirus : Dans quels cas la Tunisie aura à indemniser les laboratoires pharmaceutiques ?

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé ce mardi 09 février que les effets indésirables du vaccin contre le Coronavirus sont insignifiants, et ceux qui ont été relevés sont légers et ordinaires suite à une vaccination.

Lors d’une plénière consacrée à l’examen du projet de loi sur l’adhésion de la Tunisie à l’initiative Covax pour se procurer le vaccin contre le Coronavirus, qui a tourné au débat scientifique s’agissant notamment de l’efficacité et des effets indésirables de la fameuse injection, le ministre a indiqué que « le cadre juridique pour protéger les professionnels de santé des éventuels effets secondaires du vaccin, est régi par la loi sur la responsabilité civile ».

S’agissant de l’engagement pris par la Tunisie pour indemniser les laboratoires, il a fait savoir que « l’indemnisation des laboratoires ne se fait que s’il y a des recours directs contre les labos de la part des victimes des effets indésirables dus au vaccin ». « Cette éventualité est faible, étant donné que la victime intente un recours directement contre l’Etat, étant responsable de l’achat des vaccins », a-t-il souligné.

Il a annoncé qu’un projet de loi sur la responsabilité légale découlant de l’utilisation des vaccins et médicaments contre le coronavirus et l’indemnisation allait être soumis prochainement à l’Assemblée.

« Ce texte prévoit la mise en place d’une commission dont la mission est de statuer sur les demandes d’indemnisation suite à l’usage du vaccin, en quatre mois. Le dédommagement sera financé par un fonds spécial qui sera créé, selon la législation en vigueur, en collaboration avec le ministère des Finances ».

Quel est meilleur vaccin contre le Coronavirus ?

Interrogé sur le meilleur vaccin contre le Covid, le ministre a répondu que « le choix des vaccins se fait, selon une approche scientifique, et le comité scientifique n’approuve que les vaccins dont la qualité et l’efficacité sont prouvées ».

Au sujet de l’adhésion des Tunisiens à la vaccination, il a indiqué que le ministère a appelé trois instituts de sondage à suivre l’adhésion et l’acceptation des vaccins par les Tunisiens, annonçant des efforts pour convaincre les Tunisiens à se faire vacciner, et faire réussir la campagne de vaccination dont le but est, notamment, de réduire les cas graves et les décès.

Il a par ailleurs évoqué des rencontres avec l’UTICA pur soutenir le ministère sur le plan logistique dans la campagne de vaccination.

Le coût du vaccin : Top secret

Le ministre s’est gardé de révéler le coût des vaccins étant donné que la Tunisie a signé un engagement de confidentialité à ce sujet, avec les laboratoires pharmaceutiques.

Sur l’efficacité des vaccins sur les personnes âgées de plus de 75 ans, il a indiqué que les laboratoires pharmaceutiques n’ont pas effectué des essais sur les catégories de plus de 65 ans, mais les millions de vaccins administrés à travers le monde aux septuagénaires, n’ont pas révélé d’effets indésirables, sinon des effets légers.

Sur le retard pris par la Tunisie en matière d’arrivée du vaccin, Faouzi Mehdi a souligné que certains pays comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont investi des milliards de dollars dans les labos pharmaceutiques, et ont pu avoir la priorité en matière d’obtention du vaccin.

Il a ajouté que le Maroc avait participé avec la partie chinoise aux essais, signalant que le laboratoire en question n’a pas encore publié les résultats définitifs sur l’efficacité du vaccin.

Selon ses dires, « la première rencontre des autorités tunisiennes avec les laboratoires était intervenue le 18 juillet 2020, la Tunisie a depuis contacté 14 laboratoires mondiaux ».

Ce faisant, la Tunisie a jusque-là accordé l’autorisation de mise sur le marché (AMM) aux laboratoires américano-allemand Pfizer-BionTech et russe Spoutnik. Les dossiers de l’anglo-suédois AstraZeneca, et du chinois Sinovac sont en cours d’examen auprès des services de pharmacovigilance a-t-il dit.

Gnetnews