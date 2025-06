Vers un nouveau souffle de coopération entre la Tunisie et les Nations Unies

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a reçu ce lundi Mme Rana Taha, nouvellement nommée Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Tunisie. Elle lui a remis sa lettre de nomination signée par le Secrétaire général de l’ONU, marquant ainsi le début officiel de sa mission à Tunis.

Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie tunisienne est revenu sur les jalons historiques de la relation entre la Tunisie et l’Organisation des Nations Unies, soulignant l’engagement constant du pays, depuis son indépendance, à contribuer au système multilatéral, notamment à travers sa participation active aux opérations de maintien de la paix.

Dans un contexte géopolitique international et régional en pleine mutation, M. Nafti a insisté sur la nécessité d’amorcer une nouvelle phase de coopération axée sur les priorités nationales. Parmi ces priorités : la transition numérique et énergétique, la réduction des inégalités régionales, la lutte contre la pauvreté, ainsi que la sécurité alimentaire, hydrique et sociale.

Il a également mis en lumière l’initiative présidentielle de faire de l’année 2025 une année dédiée au renforcement de l’action multilatérale et à la consolidation des partenariats avec le système onusien. Une initiative qui s’inscrit dans une vision humaniste et collaborative de la Tunisie pour répondre aux grands défis du monde contemporain.

De son côté, Mme Rana Taha a salué la qualité du partenariat avec la Tunisie et réaffirmé l’engagement des agences onusiennes à renforcer l’efficacité des programmes de coopération. Elle a souligné l’importance d’un alignement stratégique avec les objectifs du Plan national de développement tunisien, dans la perspective de l’élaboration du nouveau cadre de coopération pour l’aide au développement pour la période 2027-2030.

Gnetnews