(Video) Al Jari : « C’est Mkacher qui a sanctionné le CSC et non pas la FTF »

Le président de la Fédération Tunisienne de Football, Wadii Al Jari, s’est exprimé, sur le plateau d’Attessia, à propos de la décision du bureau fédéral de geler les activités du Croissant Sportif de la Chebba : « Je suis solidaire avec la Chebba. C’est Taoufik Mkacher qui a sanctionné le CSC et non pas la FTF ».

Al Jari est revenu sur les agissements du président du CSC depuis le mois de mars : « Nous avons tout fait pour ne pas mêler le club aux dérapages de son président. En février, il me soutenait et souhaitait que je sois nommé chef du gouvernement. Ensuite, les choses ont dégénéré à cause d’un penalty lors du match disputé face au Club Africain. C’était la première étincelle. Je l’ai prévenu à plusieurs reprises. Il sait qu’avec les insultes, il allait causer du tort à son club. Il a tenu à saisir le tribunal alors qu’il savait qu’il allait être lourdement sanctionné. Si nous n’avions pas appliqué le réglement, tous les adversaires du CSC formuleraient une réserve la saison prochaine ».

Le président de la FTF a, ensuite, expliqué les raisons qui ont poussé la fédération à exiger le paiement des amendes avant d’accepter l’affiliation : « Tous les clubs savaient qu’ils devaient payer leurs amendes pour pouvoir effectuer leur engagement. Le CSC est l’unique club qui a refusé de payer malgré nos mises en garde répétitives. Insulter sur les réseaux sociaux est punissable. Neymar a été suspendu pour une publication. Ils ont dépassé toutes les lignes rouges. L’Etoile du Sahel ? Si nous avions un problème avec elle, elle n’aurait pas disputé le championnat arabe qui lui avait rapporté 20 millions de dinars. Je tiens à rappeler que l’Etoile du Sahel a remporté quatre titres en quatre ans. Quant à l’affaire de la correspondance que la direction étoilée a reçu lundi, c’est la FIFA qui a exigé que tous les clubs règlent leurs litiges avant de participer à une compétition internationale. Nous sommes la seule fédération qui n’a toujours pas effectué son engagement à cause de l’ESS ».

Vidéo publiée par la FTF