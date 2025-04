Visite d’Ahmed Attaf en Tunisie : Vers une intensification du partenariat stratégique tuniso-algérien

Dans un contexte de renforcement des relations bilatérales entre Tunis et Alger, le ministre d’État algérien Ahmed Attaf, en charge des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, a entamé une visite officielle en Tunisie les 9 et 10 avril 2025. Mandaté en tant qu’envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune auprès de son homologue tunisien Kaïs Saïed, il a été reçu ce mercredi au Palais de Carthage.

À l’issue de cette rencontre présidentielle, le chef de la diplomatie algérienne a tenu une réunion de travail avec son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. Les deux responsables ont échangé autour des prochaines échéances bilatérales et de leur volonté commune de hisser la coopération entre les deux pays à un niveau supérieur.

La rencontre a été marquée par une réaffirmation de l’engagement politique des deux parties à consolider les liens de fraternité et à élargir les champs de coopération stratégique. La symbolique de cette visite, coïncidant avec la célébration de la Fête des Martyrs en Tunisie, a été soulignée comme un signe fort de solidarité entre les deux peuples.

Au menu des discussions : les perspectives de développement dans les domaines vitaux, tels que l’économie, le commerce, l’énergie, l’eau et la sécurité alimentaire, sans oublier la dynamisation des régions frontalières. Les deux ministres ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans ces secteurs clés.

Le volet touristique, en nette progression entre les deux pays depuis l’an dernier, a également été salué. Un dynamisme jugé essentiel pour raffermir les échanges humains et les liens sociaux.

Les ministres ont aussi évoqué les mutations géopolitiques rapides aux niveaux régional, continental et international. Ils ont plaidé pour une coordination accrue face aux défis sécuritaires, climatiques et de développement, en vue de promouvoir une stabilité durable dans la région maghrébine, en Afrique et dans l’espace méditerranéen.

Enfin, la question palestinienne a été au cœur des discussions. Une convergence de vues a émergé quant à la nécessité urgente de mettre un terme à l’agression contre les territoires palestiniens. Les deux parties ont appelé la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités et à garantir une protection humanitaire immédiate au peuple palestinien.

Gnetnews