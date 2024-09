Visite surprise du ministre de l’Enseignement supérieur à Bizerte

Le 19 septembre 2024, M. Mondher Belaid, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a effectué une visite non annoncée aux établissements de services universitaires dans la région de Bizerte. Accompagné de M. Salem Ben Yacoub, gouverneur de Bizerte, et de plusieurs responsables régionaux, le ministre souhaitait évaluer les conditions de la rentrée universitaire et les services offerts aux étudiants.

Lors de sa visite au campus universitaire de Jarzouna, M. Belaid a rencontré la directrice du logement universitaire pour examiner les conditions d’accueil des étudiantes. Il a également pris le temps d’écouter les préoccupations des étudiantes, ainsi que celles du personnel, afin d’identifier des propositions pour améliorer les services.

Le ministre a également visité le restaurant universitaire de Jarzouna, où il a constaté les protocoles de sécurité alimentaire et les conditions de préparation des repas, qui se chiffrent à environ 5 000 repas quotidiens.

Dans le complexe universitaire de Menzel Abderrahmen, il a inspecté les installations d’hébergement pour les 600 étudiants, hommes et femmes, et a visité le restaurant qui sert près de 3 000 repas par jour. Il a partagé un repas avec les étudiants et échangé avec eux sur les améliorations à apporter aux services universitaires.

Au campus de Mateur, M. Belaid a poursuivi ses visites pour évaluer les conditions d’accueil et d’hébergement des étudiants, ainsi que les défis rencontrés par le personnel et les travailleurs.

Le ministre a salué les efforts déployés par le personnel des établissements universitaires de la région, malgré certaines lacunes, et a affirmé que le ministère s’engage à améliorer les conditions de vie des étudiants en trouvant des solutions adaptées aux ressources disponibles.

