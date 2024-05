Voici la nouvelle composition de la Direction Nationale d’Arbitrage

La Direction Nationale d’Arbitrage a communiqué aujourd’hui sa nouvelle composition.

En voici le détail :

Coordinateur général : Neji Jouini

Directeur : Youssef Serairi

Premier adjoint chargé des désignations : Yousr Saadallah

Deuxième adjoint chargé de la formation et de la technologie de la VAR : Mourad Ben Hamza

Chargée de la coordination avec les différentes Ligues : Walid Harrak

Chargé des affaires administratives, financières et sociales : Karim Khemiri

Chargées de l’arbitrage féminin : Lilia Abdeljaoued et Amel Hached

Chargé de la communication et des relations internationales : Mohamed Ben Hassana

Chargé de coordination avec les différents intervenants de la technologie de la VAR : Yassine Harrouche

Chargé de la logistique et de la préparation physique : Mohamed Amine Ben Nasser

Membres : Houcine Ouled Ahmed, Nasrallah Jaouadi, Seif Souissi, Oussema Razgallah