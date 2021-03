Voici les dates de la troisième et la quatrième journée

La Ligue Nationale de Football Professionnel a dévoilé les dates de la troisième et de la quatrième journée de la L1. Le choc entre le Club Africain et le CS Sfaxien aura lieu le 7 mars à partir de 16h15 au stade de Rades. Voici le programme complet.

Troisième journée (7 mars à partir de 14h)

Stade Tunisien – JS Kairouan

CA Bizertin – ES Metlaoui

Olympique de Béja – AS Rejiche

ES Sahel – AS Soliman

US Ben Guerdane – US Monastir

Quatrième journée (10 mars)

ES Tunis – US Ben Guerdane (16h)

AS Soliman – CA Bizertin (14h)

AS Rejiche – Stade Tunisien (14h)

JS Kairouan – ES Metlaoui (14h)

US Tataouine – Club Africain (14h)

GnetNews