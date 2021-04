Volley-Ball – CACC (Finale) : EST-Zamalek à 14h00

La finale du championnat d’Afrique des clubs champions de Volley-Ball opposera l’Espérance Sportive de Tunis au Zamalek d’Egypte, mardi. La rencontre se jouera à la salle de Saidi Bou Said et débutera à 14h00. A noter que le match de classement mettra aux prises le CO Kelibia et Al Swehly.

GnetNews