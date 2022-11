Volleyball-MAJ-J04 : L’Espérance gagne et revient en tête du classement

L’Espérance Sportive de Tunis est revenu en tête du classement du championnat de Volley-ball, en compagnie de l’AS Marsa et de la Saidiya S Boussaid après avoir dominé, ce dimanche l’UT Sfax par trois sets à zéro. Les Sang et or affichent neuf points au compteur. Leurs adversaires du jour restent cinquièmes avec seulement deux points.

