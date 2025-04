Volley : L’Espérance sacrée championne pour la huitième fois consécutive

L’Espérance Sportive de Tunis a été sacrée aujourd’hui championne de Tunisie de volley-ball après sa victoire contre l’Etoile Sportive du Sahel.

Pour le compte de la 5ème journée de la phase de play-off, la formation espérantiste s’est imposée à domicile sur le score de 3 sets à 1 (25-12, 22-25, 25-17, 25-17) face aux étoilés.

Ce championnat est le 25ème pour le club sang et or et le 8ème consécutif.