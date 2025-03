Volleyball-Super playoffs : Victoires de l’Espérance et de l’Etoile

L’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile Sportive du Sahel ont parfaitement entamé les super play-offs en dominant respectivement le Club Sportif Sfaxien et le Club Olympique de Kélibia.

L’ES Tunis a battu le CS Sfaxien par trois sets à zéro (25-17, 25-17 et 26-24), tandis que l’ES Sahel a dominé le CO Kelibia 3/0 (25-14, 25-19 et 25-17).