WAC : Rien ne va plus entre Benzarti et Skouma

Le coach Faouzi Benzarti est en désaccord total avec Ayoub Skouma. Le technicien tunisien a taclé le joueur, l’accusant d’être « nonchalant » et « peu appliqué » durant les entrainements. Benzarti a même souligné que Skouma donne l’impression d’être « absent » du groupe.

Le joueur a été écarté par le coach et il ne participe même plus aux séances d’entrainement. Après être revenu au WAC suite à une expérience avec le FUS Rabat, Skouma semble être sur le départ et d’après les médias marocains, les dirigeants du Wydad tenteraient de mettre fin à la crise entre le joueur et le coach qui campe sur sa position.

GnetNews