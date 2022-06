Wahbi Khazri dit non Ã  Al Nasr ! Voici les clubs intÃ©ressÃ©s

Wahbi Khazri dit non à Al Nasr ! Voici les clubs intéressés

L’international tunisien, relégué avec l’AS Saint Etienne la saison écoulée, devait partir joueur en Arabie Saoudite avec le club d’Al Nasr. Finalement, Wahbi Khazri a préféré continuer à jouer en Europe et ce ne sont pes les offres quand manquent.

D’après l’Equipe, l’Olympique de Marseille, Lille et et l’OGC Nice sont intéressés par ses services, d’autant plus qu’ils ne doivent pas payer d’indemnité de transfert, puisque Khazri sera libre de tout engagement à partir du 30 juin prochain.

GnetNews