Wahbi Khazri : « Le deuxième tour au Mondial ? C’est dans nos cordes »

L’international tunisien de Montpellier a été interrogé par Sky News Arabic au sujet des chances de la sélection tunisienne au prochain mondial du Qatar. Pour Wahbi Khazri, cette compétition sera une nouvelle occasion pour se mesurer à de très grands joueurs : « Nous affronterons des équipes solides et avec des éléments évoluant dans les meilleurs clubs du monde. Nous n’avons peur de personne et je suis persuadé que nous avons les moyens de jouer nos chances à fond. Rien n’est impossible dans le football et c’est tout à fait possible d’obtenir la qualification au deuxième tour pour la première fois de l’histoire de la Tunisie. La France ? Il est clair que c’est un prétendant au titre. C’est mon pays natal. Ce sera formidable d’affronter le tenant du titre. Le Danemark et l’Australie sont aussi redoutables, mais nous allons faire valoir toutes nos qualités ».

GnetNews