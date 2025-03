Walid Hicheri tacle Reghecampf : « Il vaut mieux qu’il parte »

Vainqueur de la C1 avec l’Espérance de Tunis en 2011 et actuellement chroniqueur chez MFM, Walid Hicheri n’a pas mâché ses mots en parlant du coach Reghecampf après le nul concédé par les Sang et or face à l’USBG : « J’ai joué à l’EST et c’est inadmissible de perdre autant de points à Rades. Pour moi, l’entraîneur enchaîne les mauvais choix et ce n’est pas normal de se tromper à chaque fois de formation. Maacha avec les Seniors B est une aberration. Inexplicable, sauf s’il y a d’autres intérêts… Maintenant, si l’Espérance garde Reghecampf jusqu’à la double confrontation avec Mamelodi Sundonws, ce sera à ses risques et périls. Avec leurs solutions offensives, les Sudafricains peuvent faire très mal. Pour moi, il vaut mieux que Reghecampf parte avant qu’il ne soit trop tard ».