Le Yachting Festival Gammarth du 18 au 22 Mai, la plaisance à la portée de tous !

Le Yachting Club Gammarth organise du 18 au 22 mai 2022, le Yachting Festival Gammarth. Cet évènement qui sera ouvert au grand public, allie exclusivité et innovation, et se présente comme étant une rencontre internationale incontournable du secteur de la grande plaisance en Tunisie. Il réunit les acteurs du secteur maritime et permet aux exposants de présenter leurs produits, leur savoir-faire à des visiteurs passionnés, des acheteurs et des plaisanciers initiés ou futurs.

Le Yachting Festival Gammarth a pour but non seulement de promouvoir le secteur maritime sur le plan national et international, mais aussi de changer l’idée qui fait penser que la plaisance est l’apanage d’une certaine catégorie sociale aisée.

C’est ce qu’a souligné le président du Yachting Club, Anis Zarrouk, lors d’une conférence de presse tenue dimanche dernier à ce sujet. Durant cette journée inaugurale, les enfants des martyrs des forces de sécurité intérieure ont participé à une régate de voiliers organisée à leur honneur. L’organisateur du festival a renouvelé son appel aux familles, étudiants, ainsi qu’aux curieux et passionnés des sports nautiques pour joindre l’évènement.

Au programme du festival durant les 5 jours qui suivent, des activités nautiques seront mises à la disposition du grand public, des canoé kayaks, catamarans et voiliers… Au menu aussi, un concours de pêche anglaise et de photographie sous-marine, le tout sera accompagné d’animations musicales et artistiques.

Sur les quais de la Marina Gammarth, plusieurs professionnels du secteur de plaisance exposeront à partir du 19 mai. Le salon réunira différents intervenants de l’univers nautique, des vendeurs/constructeurs de bateaux, des fournisseurs de matériel d’accastillage mais aussi de service, des traiteurs et créateurs d’habillement marins, assureurs et banquiers…

Un symposium méditerranéen de l’économie bleue

L’évènement marquant du Yachting Club Festival sera le symposium méditerranéen de l’économie bleue, qui se tiendra les 19 et 20 mai 2022.

Plusieurs thématiques seront débattues, via différents panels axés sur « l’économie bleue entre vision et plan d’action », ou encore « comment développer un modèle régional basé sur une économie bleue durable ».

L’expert économique et l’ancien président de la CJD, Abdelaziz Darghouth, a rappelé dans ce sens que le secteur maritime pourrait générer des milliers d’emplois, outre former les jeunes aux métiers maritimes, et attirer les plaisanciers étrangers et en faire une importante ressource en devise.

Par ailleurs, d’autres panels seront abordés au cours de ces deux journées, dont la question de l’infrastructure maritime intelligente pour un flux croissant et une sécurité améliorée, et les opportunités de l’économie bleue, biotechnologie et énergies renouvelables. La protection du littoral et les politiques inclusives intégrant les populations cibles, seront au centre du dernier panel qui se tiendra le 20 mai.

A cet effet, plus de 30 associations tunisiennes engagées dans la protection littorale et des richesses maritimes, seront au rendez-vous, pour traiter les problématiques de la pêche non réglementée également. L’ancien secrétaire d’Etat et expert en développement durable, Mounir Majdoub, sera aussi présent à ce symposium scientifique, ainsi que le ministre du transport, et des représentants de la Banque mondiale, a souligné le président du Yachting Club Gammarth et le directeur du port de plaisance Gammarth, Anis Zarrouk.

E.B