Yassine El Amri : « Voici pourquoi j’ai opté pour le Club Africain »

Vainqueur de la Coupe de Tunisie avec l’Union Sportive de Monastir, et buteur en finale face à l’Espérance Sportive de Tunis, Yassine El Amri a été recruté par le Club Africain avec lequel il a signé un contrat de trois saisons. Interrogé par IFM, il a ainsi justifié son choix : « J’ai opté pour les Rouges et Blancs à cause de leur énorme public et le grand coach qu’est Lassaâd Dridi. Je vais tout faire pour que le CA revienne sur la bonne voie ».

GnetNews