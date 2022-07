Yassine Khenissi : « Quand l’EST a besoin de moi, je suis là »

L’ex attaquant buteur de l’Espérance Sportive de Tunis et actuel joueur du SC Koweit a été invité sur le plateau d’IFM. Taha Yassine Khenissi a souligné qu’il ne voudrait pas discuter des raisons qui l’ont poussé à quitter le parc B et a fait l’impasse sur tout ce qui a accompagné son départ : « Pour moi, c’est de l’histoire ancienne. Je préfère que tout reste entre moi et le club. Aujourd’hui, je suis sous contrat jusqu’au mois de juin 2023 avec le SC Koweit. Si l’Espérance a besoin de moi, je suis prêt. Je remercie tous ceux qui ont pensé à moi et particulièrement le coach Nabil Maâloul qui me connait très bien et qui croit en moi. C’est grâce à lui que j’ai pu retrouver mon meilleur niveau ».

GnetNews