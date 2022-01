Yoann Touzghar : « Cette fois je suis prêt »

Convoqué à la dernière minute par le sélectionneur Mondher Kebaïer, l’attaquant buteur Yoann Touzghar est confiant pour cette participation à la CAN. Interrogé par les médias présents à Limbé, le joueur a déclaré : « Je vais tout faire pour saisir cette opportunité et prêter main forte à mes coéquipiers. Les fois précédentes je n’étais pas au top. Quatre ans après, je me sens bien et je suis prêt à donner de la valeur ajoutée à l’équipe. Le Mali ? C’est une grosse équipe et un test très sérieux et un adversaire pétri de qualités techniques et physiques. Nous devons sortir un très grand match ».

GnetNews