Younsi : « Le CA doit débourser 14MD avant le 7 décembre »

Le président du Club Africain, Abdessalam Younsi, a déclaré à la presse locale, cette semaine, que le bureau directeur doit débourser 14 millions de dinars avant la fin du mercato pour pouvoir qualifier ses nouvelles recrues.

Parmi les dossiers à régler figurent ceux de l’Olympique de Marseille et de Fabrice Ondama qui exigent, respectivement 3,7 et 2.7 MD. Le club de Bab Jedid devra également verser à son ancien coach, Marco Simone et à ses deux assistants environ 3.5 millions de dinars.