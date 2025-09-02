Zaghouan : 156 activités religieuses prévues pour célébrer le Mouled

02-09-2025

À l’occasion de la célébration du Mouled, les services des affaires religieuses de la gouvernorat de Zaghouan ont programmé un total de 156 activités religieuses. Celles-ci comprennent 29 conférences, 35 veillées religieuses, 8 sessions de hadith, 47 sessions coraniques, 5 séminaires, 21 cours ainsi que 11 dictées coraniques, a indiqué le directeur régional des affaires religieuses, Hechmi Ben Nesib.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), M. Ben Nesib a précisé que la plupart des activités seront centrées sur la vie du Prophète et la portée spirituelle de cette célébration, et se dérouleront dans plusieurs mosquées et lieux de culte du gouvernorat. Les interventions seront assurées par des prédicateurs, imams, savants et hommes de religion, venus de Zaghouan mais aussi d’autres régions.

Le programme se conclura le mercredi prochain par le cortège régional organisé pour commémorer la nuit du Mouled, qui se tiendra à la mosquée Sidi Ali Azzouz à Zaghouan, sous la supervision du gouverneur et en présence des cadres administratifs et religieux régionaux.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Le ministre de l’Équipement visite les projets de prote

02-09-2025

Zaghouan : 156 activités religieuses prévues pour célébrer le Mo

02-09-2025

La SNCFT lance la vente des abonnements scolaires et universitaires

02-09-2025

La Fondation Fidaa annonce le versement de bourses pour l’année s

02-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Tunisie : Le ministre de l’Équipement visite les projets de protection contre

02-09-2025

Zaghouan : 156 activités religieuses prévues pour célébrer le Mouled

02-09-2025

La SNCFT lance la vente des abonnements scolaires et universitaires 2025-2026

02-09-2025

La Fondation Fidaa annonce le versement de bourses pour l’année scolaire 2025

02-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025