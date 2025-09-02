Zaghouan : 156 activités religieuses prévues pour célébrer le Mouled

À l’occasion de la célébration du Mouled, les services des affaires religieuses de la gouvernorat de Zaghouan ont programmé un total de 156 activités religieuses. Celles-ci comprennent 29 conférences, 35 veillées religieuses, 8 sessions de hadith, 47 sessions coraniques, 5 séminaires, 21 cours ainsi que 11 dictées coraniques, a indiqué le directeur régional des affaires religieuses, Hechmi Ben Nesib.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), M. Ben Nesib a précisé que la plupart des activités seront centrées sur la vie du Prophète et la portée spirituelle de cette célébration, et se dérouleront dans plusieurs mosquées et lieux de culte du gouvernorat. Les interventions seront assurées par des prédicateurs, imams, savants et hommes de religion, venus de Zaghouan mais aussi d’autres régions.

Le programme se conclura le mercredi prochain par le cortège régional organisé pour commémorer la nuit du Mouled, qui se tiendra à la mosquée Sidi Ali Azzouz à Zaghouan, sous la supervision du gouverneur et en présence des cadres administratifs et religieux régionaux.

