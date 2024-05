Zaghouan: Saisie de 94 tonnes de fourrage périmé

Depuis le mois d’avril 2024, l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) à Zaghouan a lancé une opération de saisie massive, confisquant un total de 94 tonnes de fourrage jugé périmé.

Cette quantité comprend 33 tonnes de féveroles, 52 tonnes d’aliments concentrés composés et 9 tonnes de fourrage non conforme aux normes d’hygiène établies.

Jameleddine Naifer, directeur régional de l’INSSPA, a souligné à l’Agence TAP que cette opération de saisie découle d’analyses approfondies menées pour évaluer la qualité du fourrage.

« Les quantités saisies ont été éliminées conformément à la réglementation en vigueur », a-t-il ajouté.

Parallèlement à ces saisies, 69 échantillons de viande, de fourrage et de produits utilisés dans l’emballage alimentaire ont été prélevés au cours de la même période. De plus, trois boucheries et poissonneries ont été frappées de décisions de fermeture pour une durée de six mois.

Gnetnews