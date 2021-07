Zarzis : La population rejette le confinement gÃ©nÃ©ral, dÃ©crÃ©tÃ© Ã  partir de ce jeudi 01er juillet

Zarzis : La population rejette le confinement général, décrété à partir de ce jeudi 01er juillet

Un confinement général est décrété à partir de ce jeudi 01er juillet pour une durée de 14 jours à Zarzis, suite à une décision de la commission régionale de lutte contre les catastrophes, étant donné que le taux d’incidence du virus dans la délégation dépasse les 500 cas, pour 100 mille habitants.

Cette décision a été rejetée par la population, un rassemblement a eu lieu, aujourd’hui, au siège de la délégation de Zarzis, en signe de protestation contre la décision du confinement qui ne tient pas compte de la situation socio-économique, rapporte Radio Médenine.

Le confinement général n’a pas été observé ce jeudi à Zarzis, et la vie y suit son cours normal, avec l’ouverture des cafés, des commerce et des locaux publics.

Le confinement général décidé par le gouverneur de Médenine prévoit l’interdiction des déplacements de et vers la délégation, la fermeture des marchés, commerces et tous les locaux ouverts au public, l’interdiction de tous les rassemblements et des fêtes publiques et privées, ainsi que de toutes les manifestations culturelles, sportives et scientifiques…

Le gouverneur de Médenine a décidé, par ailleurs, un confinement ciblé dans les délégations de Ben Guerdane et Sidi Makhlouf, où l’incidence du virus approche les 400 cas pour 100 000 habitants dans la première, et près de 300 cas pour 100 mille habitants dans la deuxième.

Gnetnews