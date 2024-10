Zouhaier Maghzaoui réagit aux résultats des élections présidentielles et adresse ses critiques à Kaïs Saïed

Suite à l’annonce des résultats définitifs de l’élection présidentielle tunisienne et au discours d’investiture du président réélu, Kaïs Saïed, Zouhaier Maghzaoui, ex-candidat à cette élection, a publié un communiqué adressé au peuple tunisien. Voici les principales déclarations de Maghzaoui :

1. Remerciements aux électeurs

Maghzaoui a exprimé sa gratitude à tous les électeurs, et en particulier à ceux qui lui ont accordé leur confiance. Il a promis de demeurer un porte-voix puissant pour la défense des causes justes, notamment les droits économiques, sociaux et les libertés, domaines où, selon lui, le président Kaïs Saïed a échoué.

2. Des élections « non démocratiques »

Maghzaoui a remercié les membres de son équipe de campagne, qualifiant celle-ci de « lutte militante ». Il a dénoncé les conditions exceptionnelles dans lesquelles s’est déroulée l’élection, accusant Saïed d’avoir utilisé les ressources de l’État pour entraver ses concurrents, en violation des acquis démocratiques obtenus au prix du sang des martyrs tunisiens.

3. Avertissement sur l’abstention massive

Il a attiré l’attention sur le taux d’abstention record de 70 %, attribuant ce phénomène à un climat de peur et à la désillusion, en particulier chez les jeunes, après l’échec des promesses du 25 juillet 2021.

4. Critique du discours de Kaïs Saïed

Maghzaoui a critiqué le discours d’investiture du président réélu, affirmant que Saïed n’a pas proposé de programme concret et s’est contenté de slogans creux, tout en alimentant les divisions parmi les Tunisiens, y compris lors de la cérémonie de prestation de serment.

5. Appel à la défense des intérêts nationaux

Maghzaoui a insisté sur l’importance de la défense des intérêts nationaux, mettant en garde contre toute tentative d’exploitation ou de pression étrangère dans le contexte des défis régionaux et internationaux actuels.

6. Conseils au président réélu

Malgré ses critiques, il a souhaité bonne chance à Kaïs Saïed, tout en l’exhortant à respecter les principes démocratiques et constitutionnels en limitant sa présidence à deux mandats consécutifs. Il a également appelé à l’instauration d’une Cour constitutionnelle et à l’annulation du décret 54 pour apaiser le climat politique.

7. Invitation à l’opposition démocratique

Maghzaoui a invité les forces démocratiques et sociales opposées au régime actuel à tirer des leçons des résultats électoraux et à se préparer aux prochains scrutins en élaborant un projet économique et social alternatif, plus proche des aspirations du peuple tunisien.

8. Soutien à la résistance palestinienne

Enfin, il a exprimé son soutien à la résistance dans plusieurs régions du monde arabe, notamment en Palestine, au Liban, au Yémen et en Syrie. Il a renouvelé son appel à l’adoption d’une loi criminalisant la normalisation avec Israël.

Zouhaier Maghzaoui, conclut son communiqué en rendant hommage aux martyrs et en réaffirmant sa fidélité aux idéaux de liberté et de dignité pour la Tunisie.

Gnetnews