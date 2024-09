Zouhair Maghzaoui veut un débat public avec Kaïs Saïed! (Vidéo)

Le mercredi 11 septembre 2024, Zouhair Maghzaoui, candidat à l’élection présidentielle, s’est adressé aux Tunisiens via une vidéo publiée sur sa page Facebook. Cette déclaration intervient en réponse aux rumeurs récentes concernant une éventuelle enquête judiciaire à son encontre, rumeurs qu’il n’a pas formellement confirmées ou infirmées. Maghzaoui a réaffirmé son engagement à poursuivre son projet politique malgré les obstacles, déclarant : « Nous continuons le chemin ensemble, un chemin que nous savions semé d’embûches. »

Le candidat a exprimé son inquiétude face à la situation actuelle du pays, qu’il considère comme menaçant l’intégrité du processus électoral. Il a dénoncé ce qu’il décrit comme une tentative d’un adversaire de « courir seul et finir premier », et a de nouveau invité le président sortant, Kaïs Saïed, à participer à un débat public. Pour Maghzaoui, les élections doivent dépasser les simples slogans pour devenir un véritable affrontement de visions, de bilans et de programmes.

En critiquant les conditions de vie difficiles des Tunisiens, notamment les coupures d’eau et d’électricité, Maghzaoui a appelé à une mobilisation massive pour les élections présidentielles prévues le 6 octobre 2024. « Nous devons avancer ensemble vers une Tunisie qui respecte les droits et les libertés, une Tunisie où la justice sociale et les grands projets sont au centre de la gouvernance », a-t-il souligné.

Maghzaoui a insisté sur la nécessité de mettre fin à ce qu’il qualifie d’amateurisme et d’improvisation politique, et de proposer à la Tunisie une nouvelle perspective fondée sur les compétences et la démocratie sociale. Il a conclu en exhortant les citoyens à ne plus accepter que leur pays devienne le terrain d’expériences incertaines menées par ceux qu’il accuse de rechercher avant tout la gloire personnelle.

Gnetnews