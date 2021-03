« Méduses venimeuses » sur les plages de Nabeul, le ministère de l’Agriculture répond aux rumeurs

Le ministère de l’Agriculture a répondu aux rumeurs qui circulent depuis quelques jours laissant croire que des méduses extrêmement venimeuses ont échoué sur les plages du gouvernorat de Nabeul.

Le département a affirmé avoir envoyé une équipe d’inspection sur place pour enquêter, et a précisé qu’une équipe de chercheurs de l’Institut National des Sciences et Technologies Marines, des agents de la Garde Maritime et un représentant du département de la Pêche Maritime se sont rendus à Kelibia, ces deux derniers jours. Ces derniers ont démenti la présence des méduses de type Physalia physalis.

D’après le même communiqué, les marins, les pêcheurs et les vacanciers interrogés sur place ont nié avoir remarqué la présence de cette espèce sur les plages à l’exception de certaines espèces de méduses familières.

Rappelons que cet organisme aquatique vivant habituellement dans les mers tropicales sont aussi appelés « vessie de mer » ou « galère portugaise », des dénominations renvoyant à la large poche translucide et violette qui la surplombe et lui sert de flotteur. Pour le néophyte, elle a l’apparence d’une méduse mais elle peut s’avérer bien plus dangereuse pour l’homme. La physalie (Physalia Physalis de son nom latin) est un siphonophore, un organisme zooplanctonique vivant habituellement dans les mers chaudes.

Gnetnews